Sassano: sabato la presentazione dei lavori della nuova rete idrica. Il sindaco Rubino: “Importante svolta per località Peglio”

Dopo decenni di attesa e difficoltà, un’importante svolta per la località Peglio è stata raggiunta. Il 29 marzo, l’amministrazione comunale di Sassano, retta dal sindaco Domenico Rubino, presenterà i lavori per l’estensione della nuova rete idrica, un traguardo che rappresenta una vittoria per i cittadini della zona e per il territorio intero. L’appuntamento è fissato per le ore 16,30 presso il Cine Teatro “Totó” di Sassano.



Il sindaco Rubino, fin dall’inizio del suo mandato, aveva preso un impegno forte e personale con la comunità, promettendo di risolvere le gravi criticità legate all’approvvigionamento idrico nella frazione montana del Peglio. Un impegno che si è rivelato fondamentale, non solo a livello amministrativo, ma anche morale e civico, in un’area che per anni ha dovuto fare i conti con un costante disservizio.

“Si tratta di un grande risultato”, ha dichiarato il sindaco Domenico Rubino. “In questa frazione montana vivono decine di famiglie che finalmente vedono realizzato un diritto fondamentale, il diritto all’acqua. Questo intervento è stato non solo un impegno elettorale, ma una mia promessa che oggi si concretizza grazie ad un lavoro di squadra straordinario”.

La nuova rete idrica, che sarà dotata di un sistema di pompaggio avanzato, garantirà un corretto afflusso d’acqua anche durante i mesi estivi, quando le difficoltà di approvvigionamento sono state particolarmente gravi. Questo intervento risolverà in modo definitivo le criticità legate alle perdite e al trasporto giornaliero dell’acqua con autobotti, che negli anni hanno rappresentato una soluzione temporanea e insostenibile. Un miglioramento concreto che non solo garantirà un servizio essenziale per i cittadini, ma contribuirà anche a un risparmio significativo delle risorse pubbliche, evitando costi legati alle vecchie modalità di approvvigionamento.



Il progetto, che prevede l’investimento di circa 270mila euro in collaborazione con CONSAC, ha l’obiettivo di porre fine a una situazione che da troppo tempo aveva compromesso la qualità della vita dei residenti. Con questa opera, si restituisce dignità a chi, da decenni, ha vissuto in condizioni precarie, e si offre un futuro migliore a tutte le famiglie della zona. Il cronoprogramma del progetto prevede la conclusione dei lavori per il prossimo mese di giugno al fine di affrontare la stagione estiva nel migliore dei modi per i residenti di località Peglio. L’amministrazione comunale si conferma ancora una volta al fianco dei cittadini, lavorando instancabilmente per il bene comune, e con questo intervento sottolinea l’importanza di risolvere le problematiche che affliggono la comunità sassanese, dando un segno concreto di sviluppo. La realizzazione di questa nuova rete idrica è un passo fondamentale verso un futuro più prospero per il Peglio e per l’intero comune di Sassano.