La Bcc Monte Pruno partner della Questura di Salerno nell’evento “Percorsi di Legalità”

Ieri a Salerno si è svolta una giornata di livello nazionale per educare i giovani alla cittadinanza attiva. La Questura di Salerno e la Polizia di Stato, con il partenariato del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno, ha presentato “Percorsi di legalità in scena con la Polizia di Stato”,

Il progetto nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie è si tenuto presso il Teatro Augusteo di Salerno.

Il programma della giornata ha visto i saluti istituzionali del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, del prefetto di Salerno Francesco Esposito, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del Provveditore agli Studi di Salerno Mimì Minella e del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico.

L’evento ha utilizzato una formula partecipativa che ha trasformato gli studenti in veri protagonisti attraverso drammatizzazioni, simulazioni, confronti diretti con le Istituzioni, musiche e video di impatto, grazie agli interventi di nuclei speciali della Polizia di Stato.

La giornata ha visto diversi focus su tematiche di forte attualità per i giovani come la violenza di genere e rispetto delle differenze, la sicurezza stradale e la mobilità responsabile, la sicurezza informatica ed i rischi del digitale, bullismo e cyberbullismo, lo sport come veicolo di inclusione e rispetto delle regole.

Sono intervenuti anche sportivi della Polizia di Stato e la testimonial Benedetta De Luca.

“Sostenere questo progetto rappresenta un bellissimo investimento verso i giovani e siamo onorati di essere stati coinvolti – ha dichiarato Cono Federico, Direttore Generale della BCC Monte Pruno – dal Sig. Questore in una stupenda mattinata all’insegna della legalità.

Sono state trattate tematiche che da tanti anni rappresentano il nostro impegno nella comunità, responsabilizzando e sensibilizzando i giovani, perché oggi è fondamentale non abbassare la guardia, in quanto, i pericoli sono dietro l’angolo. Grazie alle Spettabili Istituzioni per aver condiviso con noi un progetto che sicuramente lascerà un ottimo ricordo ai ragazzi intervenuti e li educherà verso comportamenti sempre più responsabili. Noi ci saremo sempre per missioni del genere che elevano il nostro fare e danno un senso profondo alla nostra azione di banca di comunità al fianco delle persone”.