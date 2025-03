Le spettacolari immagini di un lupo (e non solo) nel “Sentiero Delle Ginestre “a Buonabitacolo

Un avvistamento raro e spettacolare che ha per protagonista un esemplare di lupo è avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 all’interno della riserva naturale del Sentiero Torrente Peglio Delle Ginestre del Comune di Buonabitacolo. Il predatore, immortalato dalle foto trappole ivi localizzate per evitare l’abbandono illecito di rifiuti, taglio di alberi e caccia in zone protette, è apparso per alcuni istanti riconfermando la presenza della sua specie nella nostra zona.



Già da un paio di anni, infatti, sembrerebbe testimoniato il passaggio di questo mammifero, tuttavia la compresenza di colonie di tassi, istrici, caprioli ,cervi, daini, lepri, cinghiali, volpi, scoiattoli non sembrerebbe destare preoccupazione a livello di movimenti di fauna locale.



Michele Grillo, amministratore locale, guida escursionistica e amante della natura a 360 gradi, ha condotto diversi e interessati studi di approfondimento sull’area del Sentiero Peglio delle Ginestre, percorso che collega Buonabitacolo a un vecchio mulino ad acqua, risalente al XVI secolo. “Il contesto faunistico del Sentiero- spiega Grillo nel frutto delle sue ricerche presentate alla Federazione Escursionisti- è quanto di più ricco e misterioso si possa immaginare. Alcuni studi, caratterizzati da monitoraggi della zona per un lungo periodo di tempo, hanno permesso di scoprire che il sentiero e l’area circostante rappresentano la casa di tanti animali. Alcuni degli animali osservati hanno destato molta meraviglia in quanto si pensava che non potessero scegliere, durante tutto l’anno, anche per riprodursi, gli ambienti umidi e freddi del Peglio. Durante le visite escursionistiche sono stati molti gli avvistamenti che la natura ha offerto, sorprendendo i visitatori”.

La presenza del lupo nel nostro territorio, ormai, è in piena crescita e stabile da anni (basti pensare agli episodi di avvistamenti registrati a Sant’Arsenio, a Montesano, e a tutte le stragi di animali di allevamento causate proprio da questi esemplari). Tuttavia, la loro presenza è segno di un ambiente sano e in armonia, dove ogni componente gioca un ruolo importante nella trama della vita selvaggia come ben dimostrano le immagini del Sentiero Peglio delle Ginestre, depositario di una flora e una fauna protette e preservate dall’azione, talvolta indifferente, talvolta ignobile dell’uomo.