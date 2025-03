“Io non rischio scuola”: i volontari della protezione civile “Sassano Gruppo Lucano” in azione per educare alla sicurezza

Si è svolta, presso il centro direzionale di Napoli, la formazione per i volontari della Protezione civile Sassano Gruppo Lucano per quanto riguarda il progetto “Io non rischio scuola”, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della protezione civile tra i più piccoli.

L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai volontari gli strumenti necessari per sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la capacità di affrontarli in modo responsabile.

Attraverso incontri interattivi e attività educative, i volontari aiuteranno i più giovani a comprendere l’importanza della prevenzione e della sicurezza, contribuendo così a costruire una comunità più preparata e resiliente.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “Io non rischio”, promosso dalla Protezione Civile, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione in tutta la società, a partire dalle nuove generazioni.