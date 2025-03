Mobilità sostenibile a Matera la start up della wiky mobility

Sostenibilità e flessibilità su tempi e prenotazione nello spostamento di persone su veicoli elettrici sono le caratteristiche della start up innovativa ” wiki mobility”, ideata da una azienda umbra, che si sta sperimentando a Matera, Gubbio e a Novate Milanese.



L’iniziativa presentata a Matera nel corso di un incontro su marchi e brevetti, è finalizzata a sperimentare sul campo l’offerta di un sistema operativo, per la gestione della mobilità, urbana nei settori turistico e sociale, delle persone con disabilità e dei cittadini in generale contribuendo a ridurre inquinamento e i tempi di spostamento.



Il progetto pensato durante il covid, nel 2021, sta raccogliendo dati sul campo per essere ottimizzato e presentato ad Enti Locali, operatori turistici e cittadini per il suo utilizzo.

Si tratta di un’altra filosofia di mobilità, lontana dalla rigidità delle norme del trasporto pubblico locali e di altri vettori tradizionali. Così se ci vuol spostare è bene sapere dove voler andare evitando di perdere tempo.



L’Ad di wiki mobility Francesco Borsellini, ha parlato con entusiasmo, precisando di voler dare alle città “la possibilità di gestire una navetta elettrica pensata per spostamenti casa-lavoro, per persone fragili, per gli spostamenti dei bambini tra scuola e attività sportive, per i turisti’’. Il minibus è in giro per Matera, ora si attende che una flotta di ‘’wiky mobility’’ diventi operativa.