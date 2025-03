Rapina a mano armata in una farmacia a Eboli. Arrestato il malvivente

Momenti di tensione questa mattina ad Eboli, dove si è consumata una rapina all’interno della Farmacia Sena, in Piazza Mustacchio. Un uomo, con il volto coperto e armato di pistola, ha minacciato i dipendenti, costringendoli a consegnargli l’incasso della mattinata, circa 300 euro. Subito dopo, il malvivente è fuggito, esplodendo un colpo di pistola in aria per guadagnarsi la via di fuga.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, hanno acquisito rapidamente i filmati delle telecamere di sorveglianza della farmacia e dei negozi limitrofi. Grazie a queste immagini, gli inquirenti sono riusciti a identificare l’autore della rapina e a arrestarlo poco dopo, mentre stava cercando di mettere a segno un altro colpo in un’attività commerciale della zona.