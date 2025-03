Padula festeggia i 104 anni di Gaetano Giordano, per tutti “Zio Tanino”

Un traguardo straordinario per la comunità di Padula, oggi Gaetano Giordano, conosciuto affettuosamente come “Zio Tanino”, spegne 104 candeline. Un evento che rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per celebrare una vita vissuta con forza, ironia e un profondo amore per la famiglia.

Nato nel 1920, Zio Tanino ha attraversato epoche e cambiamenti epocali, testimoniando la storia del nostro paese con il suo spirito indomito e la sua saggezza. Nel corso della sua lunga vita, ha costruito solidi legami con la comunità, diventando un punto di riferimento per familiari, amici e concittadini.

I festeggiamenti si sono svolti in un clima di grande emozione, circondato dall’affetto dei suoi figli Francesco e Annamaria, dai nipoti Antonella e Michele, e da numerosi amici e parenti. Un’occasione speciale a cui ha preso parte anche la sindaca, Michela Cimino, che ha voluto rendere omaggio a un cittadino così speciale con un messaggio di affetto e riconoscenza.

L’intera Padula si unisce dunque agli auguri per Zio Tanino, simbolo di una generazione che ha saputo affrontare la vita con coraggio e determinazione. Un compleanno che non è solo una festa personale, ma un tributo alla memoria e ai valori di un’intera comunità.