Sassano, presentato il progetto per l’estensione della rete idrica in zona Peglio

Sabato scorso, il Cine Teatro “Totò” di Sassano ha ospitato la presentazione ufficiale dei lavori per l’estensione della nuova rete idrica che interesserà la frazione montana di Peglio. Un progetto fondamentale che segna una svolta significativa per la comunità, a lungo alle prese con le difficoltà legate all’approvvigionamento dell’acqua.

Il sindaco Domenico Rubino, fin dall’inizio del suo mandato, aveva assunto un impegno forte e personale con la comunità, promettendo di risolvere le gravi criticità legate al servizio idrico, un tema che ha pesato per anni sulle famiglie e le attività locali. “Abbiamo sempre ritenuto che il diritto all’acqua sia un principio fondamentale per una vita dignitosa. Oggi, dopo anni di difficoltà, possiamo finalmente offrire una risposta concreta a una delle principali necessità della nostra gente”, ha dichiarato Rubino durante l’incontro, evidenziando come il progetto non sia solo un atto amministrativo, ma anche un gesto di impegno morale e civico.

Il progetto, che prevede un investimento di circa 270mila euro, è stato realizzato in collaborazione con CONSAC. Durante l’incontro, erano presenti figure istituzionali e professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Tra questi, il presidente del consiglio d’amministrazione della Consac, Gennaro Maione, il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, e il consigliere del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Francesco Bellomo.

Non sono mancati gli esperti tecnici che hanno lavorato fianco a fianco con l’amministrazione per la progettazione e la realizzazione dell’opera: l’ingegnere Francesco Orlando, l’architetto Arsenio Calandriello e l’ingegnere Tommaso Cetrangolo hanno illustrato i dettagli del progetto, rispondendo alle domande dei cittadini presenti e spiegando le fasi di esecuzione dei lavori.