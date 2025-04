Il GAL Vallo di Diano a sostegno dell’ambiente con un concorso rivolto alle scuole del territorio

Continua a mantenersi viva l’attenzione sulla tematica del rispetto dell’ambiente, così come continuano le iniziative volte a coinvolgere e a sensibilizzare i più giovani verso l’importanza del rispetto della natura. Il GAL Vallo di Diano, guidato dalla presidente Angela D’Alto, ha indetto, infatti, un concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del Vallo di Diano per affrontare il tema della biodiversità attraverso la creazione di elaborati che sappiano “parlare” ai bambini. La finalità è quella di contribuire ad aumentare sia la sensibilità di tutti nei confronti dell’ambiente che la divulgazione dei patrimoni locali. “La Biodiversità di un luogo determina l’evoluzione culturale e identitaria di una Comunità: la conoscenza di questa risorsa e la sapienza nel suo utilizzo rappresentano da un lato il nostro passato e, dall’altro, il principale potenziale socioeconomico del Vallo di Diano”, si può leggere nel bando del concorso pubblicato sul sito del GAL Vallo di Diano.

Ogni scuola potrà partecipare con una o più classi creando elaborati che dovranno affrontare il tema della biodiversità del Vallo di Diano, con particolare attenzione a: le risorse naturali del territorio, come flora, fauna, paesaggi e corsi d’acqua; le pratiche tradizionali legate all’uso sostenibile delle risorse naturali; il rapporto tra comunità locali e ambiente; e il valore della biodiversità per il futuro delle nuove generazioni. Ogni classe potrà presentare un unico elaborato, tramite un docente di riferimento.

Le opere create dagli studenti potranno essere: racconti destinati ai bambini delle scuole primarie, fumetti o favole illustrate e potranno essere realizzate in italiano o in doppia lingua, italiano e inglese. Gli elaborati potranno essere inviati entro le ore 12:00 del 15 maggio mentre la premiazione si terrà il 22 maggio a Teggiano, nell’ambito delle iniziative organizzate dal GAL Vallo di Diano per la Giornata Mondiale della Biodiversità.

La commissione esaminatrice assegnerà quattro premi economici, del valore di 500 euro ciascuno, ai quattro migliori elaborati appartenenti alle categorie: miglior elaborato delle scuole secondarie di primo grado; miglior elaborato delle scuole secondarie di secondo grado; premio creatività scuole secondarie di primo grado; premio creatività scuole secondarie di secondo grado. L’elaborato inoltre verrà diffuso nelle scuole primarie del territorio.