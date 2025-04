Prorogata la scadenza del bando per l’assegnazione di borse di studio sulla sostenibilità ambientale

È stato prorogato al prossimo 30 aprile il termine ultimo per la presentazione degli elaborati del Bando di Concorso per l’assegnazione delle borse di studio sul tema “Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero per una green economy e uno sviluppo sostenibile”. Il progetto, nato tramite un accordo di collaborazione tra l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’Assessorato all’Ambiente, e l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, prevedrà un concorso per l’assegnazione di 20 borse di studio, per l’anno scolastico 2024/2025, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della Regione Campania.

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale, attraverso un approccio diretto verso un modello circolare in cui il valore dei prodotti e dei materiali venga mantenuto nell’economia il più a lungo possibile.

Le singole borse di studio saranno quattro per provincia, ognuna del valore di 1500 euro, una per scuola di ogni ordine e grado. Inoltre, è stato stanziato un ulteriore importo di 10.000 euro per l’eventuale attribuzione di premi speciali. Tali premi potranno essere assegnati a quei lavori che presenteranno, oltre all’attinenza del progetto al tema del bando, caratteristiche particolari, quali elementi di coinvolgimento sociale e originalità. Per partecipare al concorso gli studenti dovranno produrre, in forma di classe o di gruppo, dei lavori sul tema: “Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero per una green economy e uno sviluppo sostenibile”. Ogni Istituto potrà partecipare con un solo progetto per ogni ordine e grado nei format di elaborato fisico o elaborato digitale.

I lavori saranno valutati da un’apposita commissione che attribuirà a ciascun elaborato un punteggio in centesimi, valutando ognuno di essi su tre criteri: attinenza del progetto al tema del bando; articolazione e sviluppo del progetto; originalità/innovazione del progetto. I premi saranno consegnati dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il Green Symposium 2025.