Riecco la cicogna sul Vallo di Diano ma da tre anni non nidifica

Questa mattina è stata avvistata, come già avvenuto nei giorni scorsi, la cicogna. E’ apparsa nelle campagne di Teggiano ed è stata fotografata da Salvatore Gasparro. Sempre una bellissima visione per chi ha la fortuna di ammirarla. C’è un però, da 3 anni la cicogna non nidifica. Purtroppo. Dopo anni, dal 1996 a tre anni fa, di nidi sul traliccio, la cicogna non sta più creando il nido. Secondo gli esperti non ci sono cause reali ma solo piccoli cambi di rotta, basti pensare che in Calabria sono “spuntati” circa 20 nidi negli ultimi anni.

Con la speranza che torni a nidificare, si può però confermare che la Cicogna nel Vallo di Diano, torna sempre.