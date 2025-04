Sala Consilina, si riunisce la Commissione Speciale per la Riapertura del Tribunale di Sala Consilina

Si è svolta ieri, presso l’Aula Consiliare del Comune, la Commissione speciale dedicata alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina. L’incontro ha visto la partecipazione dell’onorevole Antonio D’Alessio, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e ha rappresentato un momento significativo per discutere del futuro dell’istituzione giudiziaria nel territorio.

L’on. D’Alessio ha ribadito la sua posizione, sottolineando che la richiesta di riapertura del Tribunale deriva dall’esperienza della riforma che aveva determinato la chiusura di numerosi piccoli tribunali. Secondo il deputato, tale riforma non ha né ridotto la spesa pubblica né accelerato i tempi della giustizia.

In particolare, il caso di Sala Consilina assume una valenza particolare: il Tribunale era stato accorpato a quello di Lagonegro, situato in una regione diversa, causando notevoli disagi sia agli operatori della giustizia che ai cittadini, costretti a fare i conti con difficoltà logistiche e burocratiche aggiuntive.

Il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha confermato il massimo impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere la riapertura del Tribunale, dichiarando: “Faremo tutto il possibile affinché si possa giungere a questo risultato, con la speranza che questa questione non diventi solo un cavallo di battaglia elettorale, come già accaduto con la linea ferroviaria Sicignano – Lagonegro.”

L’incontro, che ha evidenziato l’urgenza di intervenire per garantire un servizio giudiziario adeguato e vicinissimo ai cittadini del territorio, segna un passo significativo nel processo per riportare il Tribunale a Sala Consilina, un presidio fondamentale per l’efficienza della giustizia e per la tutela dei diritti dei cittadini.