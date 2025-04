Vicenda Baia di San Francesco ad Agropoli. Coccorullo: “Grazie alle Forze dell’Ordine scongiurato disastro ambientale”

In riferimento alla vicenda che ha portato al sequestro del cantiere presso la Baia di San Francesco ad Agropoli, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Giuseppe Coccorullo esprime il proprio apprezzamento per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che ha evitato un danno irreparabile a un’area di grande valore ambientale e sottoposta a vincoli di vario tipo. A seguito delle segnalazioni ricevute dall’Ente Parco da parte del Circolo Legambiente “Stella Maris” di Agropoli e dell’Associazione WWF Silentum, è stato prontamente attivato il Reparto Carabinieri Parco. Insieme alla polizia municipale e alla Capitaneria di Porto, le forze dell’ordine hanno riscontrato la realizzazione di opere non conformi alle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

“Poniamo la massima attenzione alla salvaguardia del territorio e alla tutela della biodiversità”, ha dichiarato Coccorullo. “Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresenta una delle realtà più significative dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e culturale in Italia. Oltre alla fondamentale missione di proteggere questo straordinario patrimonio, l’Ente Parco ha anche il dovere di valorizzarlo, promuoverlo e diffonderlo con azioni concrete, come quelle adottate finora”.