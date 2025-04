Caggiano ospita l’8° incontro di prevenzione cardiovascolare

Sabato 5 aprile, Caggiano sarà il centro di un’importante iniziativa dedicata alla salute del cuore. L’ottava edizione dell’Incontro di Prevenzione, promosso nell’ambito del progetto socio-sanitario “Oltre Le Barriere” dalla Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro” con il sostegno di Fondazione con il Sud, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi cardiovascolari e sull’importanza della prevenzione.

La giornata si aprirà alle ore 10 presso il Castello Normanno del Guiscardo con il dibattito “I fattori di rischio e la prevenzione delle malattie cardiovascolari”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, dell’assessora al Benessere e alla Tutela del disagio sociale, Angelamaria Isoldi, e del presidente della Cooperativa sociale L’Opera di un Altro, Domenico D’Amato, interverranno il Dr. Giovanni Alliegro, specialista in malattie cardiovascolari, e la Dott.ssa Rosamaria Zampetti, responsabile U.O.S.D Promozione della Salute dell’Asl di Salerno.

“Le malattie cardiovascolari restano una delle principali cause di mortalità nel mondo e rappresentano la prima causa di morte in Italia – spiega il Dr. Giovanni Alliegro –. Questo incontro vuole sottolineare l’importanza della prevenzione, perché intervenire per tempo può salvare vite.”

Nel pomeriggio, dalle ore 14, l’attenzione si sposterà sull’area scolastica di via dell’Osservatorio, dove verrà effettuato uno screening gratuito della fibrillazione atriale per 30 cittadini over 50 di Caggiano. Saranno disponibili visite cardiologiche e misurazioni della pressione arteriosa. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione inviando una email a salute.caggiano@gmail.com. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0975 393020 int.2 negli orari di apertura al pubblico.

“La prevenzione è un pilastro fondamentale di ‘Oltre Le Barriere’ – sottolinea il presidente Domenico D’Amato –. Lavoriamo in sinergia con le amministrazioni per contrastare le povertà sanitarie attraverso servizi come ambulatori e trasporto solidale, oltre a organizzare incontri di sensibilizzazione sulle patologie più diffuse. Ringraziamo il Comune di Caggiano e la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare per il sostegno all’iniziativa.”

“Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti concreti per la tutela della salute del cuore. – afferma il Dr. Alliegro – Semplici azioni quotidiane, come una dieta equilibrata, l’attività fisica regolare, l’abolizione del fumo e il controllo dei fattori di rischio come la pressione arteriosa e il colesterolo, possono fare la differenza.”

Il progetto “Oltre le Barriere”, attivo dal 2022, offre alle comunità servizi fondamentali come visite specialistiche, assistenza domiciliare, trasporto solidale e supporto nell’acquisto di farmaci. Tra i partner figurano l’Asl di Salerno, il Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni e le cooperative sociali Il Sentiero e Tertium Millennium.