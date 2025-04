Gestire le Emergenze: un incontro formativo a Polla per la prevenzione e il primo soccorso

Polla si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per la formazione e l’informazione sanitaria. Sabato, 12 aprile, a partire dalle ore 15:00, presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale di Polla, nella Sala “Rocco Giuliano”, si terrà il congresso “Gestire le Emergenze: a scuola e nella vita quotidiana”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla gestione delle emergenze sanitarie.

L’evento, patrocinato dall’ASL Salerno e dal Comune di Polla, vedrà la partecipazione di esperti del settore medico-sanitario e istituzionale, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica e i cittadini sull’importanza della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e della prevenzione delle principali emergenze sanitarie.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali da parte di Carmela Taglianetti, Preside dell’Istituto, Massimo Loviso, Sindaco di Polla, Tommaso Di Napoli, Governatore del Lions Distretto 108Y, e Luigi Mandia, Direttore Sanitario Polla/ASL Sala Consilina. A seguire, Fernando Chiumento, Capo Dipartimento Emergenza ASL Salerno, presenterà ufficialmente l’evento.

Nel corso del congresso, numerosi specialisti affronteranno tematiche fondamentali per la gestione delle emergenze nella vita quotidiana. Ludovica Aliberti, diabetologa, parlerà delle sfide e delle soluzioni nella gestione del diabete nei pazienti in età scolare e sociale. Vincenzo Patella, allergologo e immunologo clinico, approfondirà il riconoscimento e il trattamento delle allergie respiratorie, alimentari e da punture di insetti. Benedetto Maria Polverino, broncopneumologo, illustrerà gli esami diagnostici e le tecnologie innovative per la diagnosi dell’insufficienza respiratoria. Maurizio Tenuta, neurologo, affronterà le cause, la diagnosi e i trattamenti delle crisi epilettiche. Silvio Saponara, cardiologo, spiegherà le cause e le possibili soluzioni per affrontare episodi di perdita di coscienza lieve. Infine, Walter Di Palma, psicologo, interverrà sull’importanza del diritto all’inclusione scolastica e sociale.

Un momento cruciale dell’evento sarà dedicato alle manovre di emergenza e BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Antonio Mastrangelo, dell’Istituto BLSD, guiderà una sessione pratica sulla rianimazione cardio-polmonare e l’uso del defibrillatore. A seguire, Donato Di Nuto e Angelo Lupo condurranno le prove pratiche, per permettere ai partecipanti di apprendere concretamente le tecniche di intervento.

Il congresso si concluderà con l’intervento dell’On. Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione Sanità della Regione Campania, che offrirà una sintesi dei temi trattati e delle prospettive future per la gestione delle emergenze sanitarie.