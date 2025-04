“Chi dona sangue, salva una vita”: iniziativa straordinaria al Centro Trasfusionale di Polla

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Questo il messaggio alla base della donazione straordinaria di sangue organizzata presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale L. Certo di Polla il prossimo 5 aprile 2025, dalle ore 8:00 alle 12:00.

L’evento, rivolto a tutti i donatori abituali e a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo importante atto di solidarietà, rappresenta un’opportunità per aiutare chi si trova in condizioni di necessità. Infatti, ogni singola donazione può salvare fino a tre vite, offrendo un supporto vitale ai pazienti che necessitano di trasfusioni per interventi chirurgici, cure oncologiche, malattie croniche e situazioni di emergenza.

Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e rapido, ma di inestimabile valore per chi lo riceve. I donatori possono prenotarsi comodamente tramite la piattaforma dedicata, selezionando l’orario più adatto alle proprie esigenze al seguente link: https://forms.gle/L9BDpm5kQPoEsnTd6

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3938727176.

Partecipare a questa iniziativa significa dimostrare concretamente il proprio impegno verso la comunità e contribuire a salvare vite umane. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza.