La Basilicata pioniere nella sicurezza scolastica con un Protocollo Innovativo

La Basilicata si conferma pioniera nella sicurezza scolastica, diventando la prima regione italiana a sottoscrivere un protocollo d’intesa che coinvolge Protezione Civile, scuole e comuni. Un progetto che nasce come esperienza sperimentale e si evolve in una politica educativa strutturale.

Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha elogiato l’iniziativa della Regione, definendola un esempio di buona amministrazione. Il protocollo mira a promuovere la cultura della sicurezza e della protezione civile tra studenti, docenti, amministratori locali e volontari. Musumeci ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla sicurezza, ritenendola fondamentale per preparare le giovani generazioni alla gestione delle emergenze e alla resilienza.

Il protocollo, firmato da rappresentanti di Protezione Civile, Ufficio Scolastico Regionale e Anci Basilicata, estende il progetto “Cultura è… Protezione Civile”, già sperimentato con successo in 24 scuole, coinvolgendo oltre 14.000 studenti. Per l’anno scolastico 2024/25, il progetto si allargherà a 44 scuole, offrendo formazione su prevenzione dei rischi, emergenze e volontariato. Le attività comprendono anche simulazioni, campi scuola ed esercitazioni sul campo, con l’obiettivo di creare scuole come centri di consapevolezza e sicurezza.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha evidenziato il valore innovativo del progetto, mentre l’assessore Pasquale Pepe ha sottolineato l’importanza di trasmettere il valore della sicurezza sin dai banchi di scuola.