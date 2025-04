La “I.T.” di San Pietro al Tanagro tra le 100 aziende italiane premiate con il riconoscimento “Legalità & Profitto 2025” al Senato

Questa mattina, la I.T. SRL è stata insignita con il prestigioso premio *Legalità & Profitto 2025, un riconoscimento che celebra le aziende italiane che si distinguono per la loro trasparenza, solidità finanziaria e il pieno rispetto delle normative legali. L’evento ha avuto luogo nella storica Sala Capitolare del Senato, dove sono state premiate 100 aziende che hanno ottenuto il “Rating di Legalità”, un attestato che valorizza l’integrità e l’affidabilità nel panorama imprenditoriale.

L’Award “Legalità & Profitto” è promosso da “Economy Group” e gode del patrocinio del Senato della Repubblica, nonché della collaborazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il premio evidenzia come il rispetto delle leggi e l’adozione di pratiche aziendali etiche possano andare di pari passo con il successo economico, contribuendo a un ambiente di business sano e prospero.

La I.T. SRL, con il suo impegno costante verso la trasparenza e la responsabilità, ha ricevuto questo riconoscimento per aver dimostrato che la legalità non è solo un dovere, ma anche una strategia vincente per il business. L’azienda si è distinta non solo per i risultati economici, ma anche per la sua capacità di operare in modo etico e responsabile, diventando un esempio di come un’impresa possa crescere rispettando appieno i principi della legalità.

Questo premio è un segno tangibile dell’impegno della I.T. SRL nel promuovere un modello di business sostenibile e all’insegna della trasparenza, consolidando così la sua posizione come realtà di riferimento nel panorama imprenditoriale italiano.

A ritirare il premio, questa mattina, una delegazione della società con sede a San Pietro al Tanagro, guidata da Gigi D’Amato, Direttore Tecnico della “I.T. Srl”.