Regione Campania e Asi firmano il protocollo per la nascita di un hub dell’aerospazio a Salerno

Presso la sede del Consorzio Asi di Salerno è stato firmato il Protocollo d’intesa fra Regione Campania e Asi per la realizzazione di un hub a servizio dell’industria aerospaziale italiana sul territorio salernitano. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, rientra nell’attuazione dell’Accordo Quadro siglato il 17 ottobre scorso. L’incubatore, che verrà realizzato nella zona industriale di Salerno, servirà a sostenere e promuovere le migliori start-up che sviluppano tecnologie spaziali o satellitari, con l’obiettivo di valorizzare competenze locali e incentivare la nascita di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. Il polo entrerà in funzione già a giugno e sarà realizzato con una spesa complessiva di 4,4 milioni di euro.

All’incontro era presente Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania che ha spiegato come l’incubatore sarà un punto di riferimento fondamentale. “Innanzitutto- ha dichiarato Carrino- non ci limiteremo a offrire spazi a basso costo per startup: l’obiettivo è ben più ambizioso. Qui nascerà un vero e proprio laboratorio per l’integrazione dei satelliti, dove si realizzeranno concretamente i dispositivi. Avremo inoltre un laboratorio di qualifica spaziale, per testare e validare le tecnologie sviluppate. Ma soprattutto, saremo impegnati nell’inserimento di tecnologie avanzate all’interno dei satelliti, a partire dalla Quantum Technology e dall’intelligenza artificiale. Il tutto in sinergia con l’altra grande iniziativa che la Regione sta portando avanti nel territorio salernitano”.

Alla firma del protocollo ha preso parte anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “La nostra è l’unica regione in Italia a vantare un vero e proprio distretto aerospaziale, che riunisce una trentina di aziende, sia medie che grandi, attive nella produzione di componenti altamente tecnologici. Alcune di queste lavorazioni vengono utilizzate anche dalla Nasa per le sue missioni spaziali. Ma non ci fermiamo qui. Nella zona Asi- ha dichiarato De Luca- sono già in corso altri importanti progetti. Stiamo portando avanti un ampio programma di riqualificazione della viabilità e delle infrastrutture stradali. Grazie all’iniziativa del presidente del Consorzio ASI, Antonio Visconti, è già operativa anche la catena del freddo nell’area di Battipaglia. Siamo infine alle ultime battute di approvazione di una variante al piano regolatore, che consentirà di mettere a disposizione delle imprese altri 400.000 metri quadrati. L’area Asi di Salerno si sta così consolidando come un motore di sviluppo economico, innovazione e attrazione per nuovi investimenti produttivi. Proseguiremo in questa direzione”.

Nel corso dell’incontro, inoltre, il presidente ha annunciato che a Salerno verrà realizzata la nuova piattaforma logistica regionale del farmaco, un grande hub centralizzato da cui partiranno le forniture per le strutture sanitarie di tutta la Campania. “Con questa piattaforma – ha affermato De Luca – puntiamo a risparmiare almeno il 10% rispetto alla spesa totale sulla farmaceutica, che ammonta ad un miliardo e 300 milioni di euro l’anno”.