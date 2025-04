Speronano le auto della Polizia e tentano di disfarsi della droga: denunciati due giovani a Potenza

Nella serata di martedì 2 aprile, due pattuglie della Polizia di Stato impegnate in un servizio di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione nelle aree limitrofe alla città di Potenza sono state speronate da un’auto condotta da due giovani del posto. L’episodio è avvenuto in una zona di campagna nel Comune di Cancellara.

Gli agenti della Squadra Mobile, in abiti civili, hanno notato un’autovettura sospetta e hanno deciso di sottoporla a controllo. Il conducente, nonostante l’alt intimato dagli operatori di Polizia, ha continuato la marcia e speronato le auto di servizio. Nel contempo, il passeggero ha lanciato due involucri nelle campagne adiacenti.

Nonostante il tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo e a identificare i due occupanti, due giovani potentini di 31 e 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Subito sono scattate le ricerche degli oggetti lanciati: nell’immediato, è stata rinvenuta una piccola dose di cocaina del peso di 0,6 grammi. Il giorno successivo, grazie a una ricerca più approfondita facilitata dalla luce del sole, è stato trovato un secondo involucro contenente 22 grammi della stessa sostanza, probabilmente destinata allo spaccio a Potenza.

A seguito dell’operazione, i due giovani sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanza stupefacente, mentre il conducente dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto.