La procura di Salerno chiede il processo per proprietari dei pitbull che uccisero il piccolo Francesco Pio a Eboli

La procura di Salerno guidata dal pubblico ministero Alessandro di Vico ha richiesto il rinvio a giudizio degli ex fidanzati di Battipaglia proprietari dei due pitbull che il 21 aprile scorso aggredirono ferendo a morte il piccolo bambino di soli 13 mesi Francesco Pio. L’accusa nei confronti della coppia è di concorso in omicidio colposo. La decisione sull’accoglimento o meno dell’istanza di rinvio a giudizio sarà presa dal giudice per l’udienza preliminare nei prossimi giorni. Ricordiamo inoltre che secondo la consulenza autoptica la violenza dell’aggressione sul piccolo Francesco Pio ha riportato un trauma cranio-encefalico con fratture multiple, quattro costole e due vertebre lombari rotte, rene destro lacerato ed emitorace destro a pezzi.

Inoltre dalle indagini da parte del nucleo operativo dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Eboli è emerso un dettaglio inquietante ovvero che la pericolosità dei due pitbull era già nota e difatti come si legge nelle annotazioni del pm Di Vico “un mese prima il pitbull in questione ,avevano determinato il ferimento mortale di un altro cane e nonostante questo precedente, gli animali non sarebbero stati adeguatamente custoditi.”