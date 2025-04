Appuntamento a stasera con Italia2Kidz. In studio la “mini-giornalista” Giusy

Si rinnova anche stasera, come tutti i lunedì, l’appuntamento con Italia2Kidz, il telegiornale dedicato a tenere i più giovani aggiornati sulle principali buone notizie del momento. In studio questa sera la “mini-giornalista” Giusy che annuncerà notizie riguardanti scuola, natura e solidarietà.

Si partirà con una notizia dedicata all’ambiente. È stata infatti prorogata la scadenza per la partecipazione al bando per il conferimento di borse di studio dedicate alle scuole di ogni ordine e grado della Campania che creino un elaborato riguardo al tema della sostenibilità ambientale. Sempre a proposito di scuola, andremo a Eboli dove si è tenuta la “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Rimanendo a Eboli si parlerà poi di solidarietà. Nel centro salernitano è stata infatti inaugurata una sede dell’Associazione “Liberi di Sognare Aps”, una realtà inclusiva, presieduta da Rita Rosati, che accompagna bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Durante la stessa serata, quella del 2 aprile, l’Associazione ha inaugurato anche una panchina blu, simbolo tangibile del sostegno della comunità ebolitana, e non solo, ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. Infine, un riferimento alla festa del periodo, la Pasqua. A Salerno, presso la chiesa di Santa Maria dei Greci, si terrà una caccia alle uova “solidale”.

Giusy, e tutta Italia2News, vi aspettano stasera alle 19:35, sia in tv che in diretta streaming, appena prima del consueto tg serale. Per chi, per vario motivo, dovesse perdersi il tg dei più piccoli può ancora guardare la replica sul nostro canale martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Inoltre, i nostri tecnici caricheranno la registrazione della puntata di stasera sulla nostra pagina Youtube. Chi volesse segnalarci buone notizie che riguardino o possano interessare i più piccoli può contattare la nostra emittente via e-mail all’indirizzo info@italia2news.it.