Lite in centro a Battipaglia: ferito un agente della Polizia Municipale

Nei giorni scorsi un maresciallo della Polizia Municipale di Battipalia è stato ferito dopo essere intervenuto per placare una lite. L’episodio è avvenuto in Via Rosselli, nel pieno centro di Battipaglia, dove due uomini si sono picchiati per futili motivi. Sul posto, dopo essere stati allertati da alcuni passanti, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, una pattuglia della Guardia di Finanza e una volante della Polizia.

Uno dei litiganti, alticcio, si è scagliato contro il maresciallo e lo ha ferito alla gamba. L’aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Salerno per possesso di stupefacenti per uso personale.