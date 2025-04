Scontro frontale sulla Potenza-Melfi: muore una donna di 45 anni

Un’altra tragedia della strada è avvenuta sulla Potenza-Melfi. Questo pomeriggio, poco dopo le 16:30, un incidente frontale tra due auto ha causato la morte di una donna di 45 anni. L’uomo alla guida dell’altra vettura è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso, via eliambulanza, all’ospedale San Carlo di Potenza.

L’incidente è avvenuto tra le uscite di Melfi e Rapolla, con il tratto interessato attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 46,300. Anas ha comunicato che, per permettere le operazioni di rimozione e pulizia della strada, la circolazione è deviata lungo la viabilità adiacente, con apposite indicazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.