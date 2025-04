Sequestrata autofficina a Bellizzi per deposito illegale di rifiuti e inquinamento ambientale

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, insieme alla Stazione Carabinieri di Bellizzi e al personale del Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno sequestrato un’autofficina specializzata in riparazioni di mezzi pesanti e imbarcazioni nel comune di Bellizzi. L’officina occupa due aree esterne di 400 e 800 mq, dove sono state rinvenute numerose strutture contenenti rifiuti e attrezzature in stato di abbandono.

Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per deposito incontrollato di rifiuti e per emissioni pericolose. Durante le operazioni, è emerso che rifiuti speciali pericolosi erano stati abbandonati direttamente sul terreno, senza alcuna protezione impermeabilizzante. Inoltre, le acque utilizzate per il lavaggio dei motori e delle parti meccaniche confluivano senza alcun sistema di raccolta nel piazzale, proseguendo poi verso il torrente “Lama”. È stato inoltre accertato che veniva svolta attività di verniciatura dei motori di imbarcazioni senza la necessaria abilitazione.