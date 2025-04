Valdiano Volley: seconda sconfitta consecutiva contro Nuova Vesuvio

Dopo sette vittorie consecutive, arriva un momento di tilt per la Valdiano Volley, battuta sul campo di Afragola per 3 set a 1. La squadra gialloverde ha inanellato la seconda sconfitta in due settimane ed è stata raggiunta in classifica al quarto posto con 39 punti dalla stessa Vesuvio Volley.

Se contro il sestetto di Pomigliano nel turno scorso si doveva vincere per forza vista la classifica, ma così non è stato, con Nuova Vesuvio la partita sembrava dover essere alla pari. E invece la formazione di casa ha giocato un’ottima pallavolo, conquistando tre punti fondamentali. Alla Palestra Brunelleschi si è assistito a una gara a senso unico, ben interpretata dai ragazzi di casa, con una gran voglia di riscatto dopo la prestazione sottotono del primo set che ha messo in luce, dall’altra parte, tutte le caratteristiche tecniche e di squadra della Valdiano che ha ricevuto, costruito, attaccato e contrattaccato in maniera ineccepibile.





Primo set, dunque, iniziato bene per i valdianesi, che hanno lasciato gli avversari a 17. Tuttavia, nel secondo set la squadra di Afragola ha spinto sull’acceleratore rifilando subito un break iniziale di 8-2; i gialloverdi si sono rimessi in carreggiata accorciando le distanze ma commettendo troppi errori in difesa e pungendo troppo poco in attacco e terminando il parziale a soli 14 punti.

Terzo set, invece, totalmente da dimenticare, con tantissimi passaggi a vuoto e un divario netto, che sulla carta non ci sarebbe dovuto stare e che ha permesso alla squadra di casa di portarsi sul risultato di 25-12. Nel quarto parziale, i ragazzi della Valdiano hanno provato a reagire e a riscattarsi, ma energie e idee non sono state all’altezza delle aspettative.





Si chiudono, così, due partite da dimenticare per la squadra allenata da coach Sorrentino che, per questa gara, ha dovuto sopperire all’indisponibilità di Grzegorczyk, causa infortunio, con Donnarumma che ha giocato una buona gara, nonostante il risultato finale. Invariato il sestetto consueto con Salvatore palleggiatore, al quale è subentrato Gengaro nel quarto set, D’Isidoro opposto, bande Toselli e Donnarumma, al centro Lombardi e Minelli, libero Carpentieri. Se è vero che “è finita si dice solo alla fine” e la matematica non ha ancora espresso la condanna definitiva, la Valdiano Volley deve giocarsi il tutto per tutto per sognare ancora i play off. Domenica prossima in casa contro Minerva Medica Flyer: necessario vincere.