Attentato al Comune di Castel San Giorgio: la sindaca Lanzara ricevuta in Commissione Nazionale Antimafia

La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, è stata recentemente ascoltata dai senatori e parlamentari del Terzo Comitato della Commissione Nazionale Antimafia, presieduto dal Senatore Salvatore Sallemi. L’incontro, che si è svolto con l’intento di fare luce sugli episodi che hanno scosso la città, ha visto la Commissione esprimere grande solidarietà al primo cittadino.

«Sono grata all’organismo nazionale Antimafia, al presidente Sallemi, alla senatrice salernitana Anna Bilotti e a tutti i membri della commissione, per aver voluto approfondire quanto accaduto negli ultimi anni a Castel San Giorgio, e soprattutto per l’attenzione mostrata all’indomani dell’ordigno che, nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso, ha sventrato il portone del nostro palazzo di città», ha dichiarato il sindaco Lanzara, visibilmente emozionata.

In quella tragica notte, un attacco vile aveva danneggiato il portone del Municipio, suscitando sgomento tra i cittadini. «Proprio mentre venivo ascoltata dall’Antimafia, questa mattina, a distanza di quasi un mese da quel vile attacco, il portone è ritornato al suo posto dopo una certosina attività di riparazione, cancellando i segni più evidenti di quell’attentato», ha aggiunto il sindaco, sottolineando il grande impegno della comunità per riprendersi dal trauma subito.

Durante la sua audizione, la Lanzara ha esposto con fermezza e tranquillità i fatti accaduti, chiedendo risposte non solo per sé stessa, ma per tutti i 13.700 abitanti di Castel San Giorgio. Ha inoltre espresso piena fiducia nella Magistratura, nelle forze dell’Ordine e ora anche nella Commissione Antimafia, affinché l’individuazione dei responsabili possa porre fine a una pagina buia che non riflette la vera identità della città.

«Confido che, con l’individuazione dei responsabili, si possa cancellare una macchia che non ci appartiene e che non rispecchia il volto operoso e perbene della nostra città», ha concluso il sindaco Paola Lanzara, dimostrando determinazione e speranza per il futuro della sua comunità.