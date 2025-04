Caggiano, continuano i lavori sul ponte comunale “Calabri”, chiuso da qualche anno per motivi di sicurezza

I lavori di consolidamento e rafforzamento del ponte comunale “Calabri” proseguono senza sosta, dopo la sua chiusura al traffico avvenuta alcuni anni fa a causa di problematiche strutturali e di sicurezza. L’importo a base di gara per il progetto è di 650.000 euro, finanziati grazie al bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio” del Ministero degli Interni.

Dopo aver consolidato i versanti del vallone e le spalle del ponte, ora l’attenzione è rivolta al rafforzamento della struttura portante del ponte. Al termine di questi interventi, è prevista anche l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica a LED, che migliorerà la visibilità e la sicurezza stradale durante le ore notturne.

Nel frattempo, lo scorso 25 marzo, sempre nel territorio comunale di Caggiano, è stato riaperto definitivamente al traffico il ponte Massavetere, lungo la SS19ter. Il ponte aveva necessitato di interventi importanti di messa in sicurezza e adeguamento sismico, avviati a fine giugno 2023, che avevano comportato anche periodi di chiusura totale al traffico. L’Anas ha destinato circa 12 milioni di euro per il rifacimento e il miglioramento dell’intero tratto della SS19ter, di cui 7 milioni già spesi per il ponte Massavetere e il ponte di Ficarola.