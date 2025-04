Gorgoglione al primo posto in Basilicata per la donazione di organi nel 2024

Nel 2024, il Comune di Gorgoglione a Matera si è confermato al primo posto in Basilicata per la donazione di organi, con un impressionante 77,5% di dichiarazioni favorevoli. Questo risultato lo pone davanti ai comuni di Tito e Chiaromonte, in provincia di Potenza, come evidenziato dai dati forniti dal Centro Nazionale Trapianti. Le informazioni sono emerse in seguito alla raccolta delle dichiarazioni i volontà alla donazione di organi e tessuti registrate durante il rinnovo delle carte d’identità presso le anagrafi di oltre settemila Comuni italiani.

In Basilicata, compressivamente, sono state circa 29.000 le dichiarazioni di volontà registrate. Di queste, il 57,9% ha espresso un parere favorevole alla donazione (posizionando la regione al quart’ultimo posto in Italia in termini di percentuale di “sì”), mentre il 42,1% ha dichiarato un “no”. Il dato degli astenuti ha raggiunto il 45,6%.