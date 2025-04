Nuovo Corso di formazione a Potenza per diventare Operatrici Attiviste dei Centri Antiviolenza gestiti da Differenza Donna

A partire dal mese di maggio, Potenza ospiterà un nuovo corso di formazione promosso dall’associazione Differenza Donna. Questa è un’opportunità importante per diventare Operatrici Attiviste dei Centri Antiviolenza gestiti da Differenza Donna, attivi in Basilicata e Campania, e contribuire a costruire relazioni libere, solidali e potenti.

Il corso è un’occasione per acquisire competenze specifiche e affrontare le tematiche legate alla violenza di genere, supportando le donne attraverso un impegno concreto e trasformativo.

Per informazioni e per partecipare alla selezione, invia la tua candidatura con oggetto “Corso DD Potenza”, allegando il tuo curriculum vitae e una lettera motivazionale a formazione@differenzadonna.it. La scadenza per l’invio delle candidature è il 15 aprile 2025.