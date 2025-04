“Rafforzare i collegamenti nell’agro nocerino sarnese”. Il Sottosegretario Ferrante incontra i sindaci

“Investire sulle infrastrutture è essenziale per favorire lo sviluppo dei territori. In particolare, nell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno, è fondamentale rafforzare la rete dei collegamenti per migliorare la qualità della vita, decongestionando la viabilità urbana, e per avviare un percorso di crescita economica e sociale. La realizzazione di nuovi svincoli autostradali e il potenziamento dei servizi ferroviari per il collegamento all’interno dei Comuni dell’area e verso le città di Napoli e Salerno, anche nell’ottica della valorizzazione delle stazioni esistenti, rappresentano elementi cruciali per le comunità locali, che devono poter disporre di una rete di trasporti più efficiente”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che oggi ha incontrato presso il Ministero una delegazione di amministratori locali dell’Agro Nocerino Sarnese.

“Già negli scorsi mesi, continua il Sottosegretario al MIT, avevo assicurato il massimo impegno per la riattivazione della linea ferroviaria Salerno – Nocera via Cava de’ Tirreni, che dopo la frana è stata ripristinata in soli 100 giorni, a dimostrazione della grande attenzione nei confronti del territorio. Continuerò a lavorare con l’obiettivo di promuovere gli interventi necessari a migliorare i collegamenti e rendere sempre più interconnessi i Comuni della provincia di Salerno“.