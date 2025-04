Salute Digitale: la rivoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico in Basilicata

La Basilicata compie un importante passo verso la sanità digitale con il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), che mira a rendere il sistema sanitario più vicino, efficiente e trasparente, rispondendo alle sfide come l’invecchiamento della popolazione e le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

L’Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, ha definito il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 una “svolta storica” per la regione, puntando a una sanità più equa, digitale e umana. Il sistema, già operativo, permette di raccogliere e rendere disponibili in tempo reale i dati sanitari dei cittadini, come referti, prescrizioni e certificati vaccinali. Tra i servizi digitali attivi ci sono la prenotazione di esami, il monitoraggio della gravidanza e la gestione degli screening oncologici.

Il Fascicolo sanitario elettronico è accessibile tramite SPID, CIE o CNS, consentendo una consultazione facile e sicura anche tramite dispositivi mobili. In futuro, il sistema includerà altri servizi come la consultazione delle liste d’attesa e la notifica di appuntamenti.

Per accompagnare questa digitalizzazione, la Regione e l’ASP hanno avviato un piano formativo per i professionisti sanitari, con moduli su privacy, interoperabilità e comunicazione con i pazienti.

L’Assessore ha concluso: “Con il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, stiamo costruendo una sanità che parla con i dati e ascolta le persone.”