Apre il Club del Napoli a Sapri in onore di Emanuele Melillo, giovane tifoso partenopeo morto sul lavoro

Enorme successo per l’inaugurazione del Club del Napoli a Sapri dedicato al giovane tifoso partenopeo Emanuele Melillo morto a soli 32 anni sul lavoro mentre era alla guida del bus coinvolto in un sinistro avvenuto a Capri .

Centinaia i tifosi in maglia azzurra presenti in Corso Umberto I, nella città della spigolatrice. Tra questi il padre di Emanuele, Nazzareno vicepresidente del club insieme al direttivo del club al completo, capitanato dal presidente Palmira Congiusti.

Grande sorpresa finale l’arrivo dello storico capo ultrà del Napoli, Gennaro Montuori alias Palummella. Tra i messaggi di auguri per il nuovo club, anche quelli video di due bandiere del Napoli come l’ex portiere Pino Taglialatela e l’ex difensore centrale Paolo Cannavaro e nella rosa attuale della squadra partenopea Stanislav Lobotka e Giacomo Raspadori. Presenti all’inaugurazione del club del Napoli “Emanuele Melillo” anche i componenti dei club azzurri di Omignano e Battipaglia.

Per tutte le info e per ricevere le domande di iscrizione come socio ordinario e come socio junior del Club si può scrivere un’e-mail a clubnapolisapri@gmail.com oppure seguendo la pagina Facebook “Club Napoli Sapri ‘Emanuele Melillo’”.