Grave incidente stradale ad Altavilla Silentina: due feriti in codice rosso, uno rimasto incastrato nell’abitacolo

Un altro grave incidente si è registrato nella mattinata dove due persone rimaste feriste sono state trasportate in codice rosso all’Ospedale di Eboli. Il sinistro stradale si è verificato ad Altavilla Silentina: si sono scontrate una Fiat 500 X e una Range Rover ed una delle due persone ferite è rimasta incastrata nell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli per estrarre dall’abitacolo uno dei feriti. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri della stazione di Altavilla Silentina e della compagnia di Eboli che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica e le cause del sinistro stradale.