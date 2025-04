Il SS. Crocifisso di Brienza arriva a Potenza: un cammino di fede e speranza

Si è tenuto ieri a Potenza un evento di straordinaria intensità spirituale che ha coinvolto l’intera comunità cittadina: l’arrivo del SS. Crocifisso del Sacro Monte di Brienza, giunto nel capoluogo lucano in occasione del Giubileo 2025, dedicato al tema “Pellegrini di speranza”.

L’effigie, tra i simboli più venerati della devozione popolare lucana, ha lasciato temporaneamente Brienza per incontrare i fedeli potentini, dando inizio a una peregrinatio che proseguirà fino al 12 aprile. Fin dal suo arrivo, la partecipazione è stata intensa: centinaia di persone si sono raccolte in preghiera, trasformando questo appuntamento in una vera festa della fede.

Ad accogliere l’effigie sacra è stato Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico, che ha fortemente voluto che il Santuario del Sacro Monte fosse riconosciuto tra i luoghi giubilari della Basilicata, offrendo così ai pellegrini la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.

Il momento più suggestivo della giornata è stata la solenne processione lungo Via Pretoria, nel cuore del centro storico cittadino. Durante il cammino, animato da un gran numero di fedeli, si è svolta la celebrazione della Via Crucis, scandita da preghiere, canti e riflessioni, in un clima di intenso raccoglimento. L’effigie è stata infine condotta presso la Cattedrale di San Gerardo, dove è stata accolta in un’atmosfera di grande emozione e spiritualità.

Il SS. Crocifisso rimarrà a Potenza per alcuni giorni, per poi fare ritorno a Brienza, dove il pellegrinaggio proseguirà sul Sacro Monte, luogo che ospiterà l’effigie fino a settembre.

La presenza dell’effigie a Potenza ha rappresentato non solo un evento devozionale di grande rilevanza, ma anche un’occasione di rinnovamento interiore per l’intera comunità.