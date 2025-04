I casi irrisolti protagonisti a “Oltre” con la criminologa Myriam Russo e l’avvocato Vincenzo Morriello

Si parlerà di casi irrisolti nella prossima puntata di “Oltre – al di là delle apparenze”, la trasmissione di approfondimento di Italia2news. Con la criminologa Myriam Russo e l’avvocato Vincenzo Morriello saranno affrontati alcuni casi spinosi e irrisolti nel Vallo di Diano e non solo.

Durante la puntata il legale ha lanciato un appello a chi può aver visto qualcosa sul caso di Francesco Morriello, il 15enne, deceduto ad Auletta dopo una caduta dalla moto e un presunto pestaggio.

Non solo, durante la puntata saranno svelati aspetti particolari e nuovi dei casi di Isabella Panzella, uccisa a Pertosa, di Dora Lagreca, sullo sconosciuto di Petina e si affronterà anche l’importanza della famiglia, delle indagini che devono andare oltre il primo approccio e la prima idea. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 11 aprile, dopo il tg delle 19.55 di Italia2News, ed in replica il sabato alle 15.00 e la domenica alle 17,00 e 23.15 circa.