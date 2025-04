Furto nella Chiesa di Cancellara: arrestati tre giovani

Un episodio che ha scosso la comunità di Cancellara si è concluso con un esempio concreto dell’efficacia e della prontezza dell’Arma dei Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, a Cancellara, è stato segnalato un furto ai danni della Chiesa della SS Annunziata. Ignoti avevano scassinato la cassetta delle offerte, rubando il denaro lasciato dai fedeli. Il parroco, accortosi dell’accaduto, ha informato tempestivamente il Comandante della Stazione Carabinieri locale, permettendo l’attivazione immediata delle ricerche.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Acerenza ha disposto il pattugliamento dell’area e proprio la pattuglia della Stazione di Cancellara ha intercettato un’Alfa Romeo con tre giovani a bordo, tutti tra i 25 e i 31 anni, residenti nella provincia di Foggia.

Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto denaro contante in banconote di piccolo taglio e monete, compatibile con quanto sottratto dalla chiesa, oltre a due strumenti atti allo scasso. I tre sono stati condotti presso la sede dei Carabinieri di Acerenza, dove sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti, disponendo misure cautelari differenziate: arresti domiciliari per uno degli indagati, obbligo di dimora per un altro e scarcerazione per il terzo. Si precisa che per tutti e tre vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il denaro recuperato è stato restituito al parroco, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro.

L’operazione si è svolta nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri.