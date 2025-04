Sparatoria in autostrada ad Atena Lucana: fermati alcuni complici del ladro ferito

Sono stato fermati alcuni complici del ladro ferito in autostrada. L’azione repentina dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori ha permesso di raggiungere subito importanti risultati. Sarebbero cinque le persone fermate.

I ladri, di nazionalità straniera secondo quanto hanno riferito i militari, viaggiavano su un veicolo risultato rubato colpito da un proiettile esploso da un uomo dell’Arma.

I malviventi non si sono fermati al posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana della A2 del Mediterraneo, tentando la fuga, e cercando persino di investire uno dei militari presenti sul posto. Durante il conflitto a fuoco che ne è seguito, uno dei tre è rimasto ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla.