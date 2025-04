Torna la rassegna di danza “Federica Tropiano”: terza edizione speciale nel giorno del suo compleanno

Sono già passati 5 anni dalla scomparsa della giovane ballerina di Teggiano Federica Tropiano, venuta a mancare a causa di un incidente domestico nel 2020. Il suo ricordo però è vivo nel cuore dei cittadini del Vallo di Diano grazie all’impegno dell’associazione “21 Passi”. Tra gli eventi proposti dall’associazione, il più atteso è sicuramente la rassegna di danza giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Domenica 13 aprile 2025, a partire dalle ore 18.00 al Teatro Scarpetta di Sala Consilina, andrà in scena la rassegna di danza “Federica Tropiano”: circa 120 ballerini e ballerine si esibiranno per aggiudicarsi quattro borse di studio messe in palio dall’ Associazione stessa. L’evento, a ingresso gratuito e con il patrocinio del Comune di Sala Consilina, unisce formazione, spettacolo e memoria in una giornata dedicata al talento emergente e al ricordo di Federica.

L’evento è reso possibile grazie alla borsa di studio “Federica Tropiano”, sostenuta dalle attività dell’associazione e dalla generosità di chi continua a contribuire con affetto dal 2020 a oggi. La direzione artistica è firmata dall’associazione “21 Passi”, affiancata dalla professionalità di Jennifer Saia, insegnante di danza di Federica. A condurre la serata sarà il giornalista Pasquale Sorrentino. In palio ci sono quattro borse di studio, con premi in denaro fino a 1.200 euro, oltre allo Speciale Premio 21 Passi, assegnato direttamente dai membri dell’associazione. Fondamentale, per la realizzazione della rassegna, è anche il sostegno di numerose aziende del territorio, che credono nell’importanza di promuovere la cultura della danza e di supportare concretamente i giovani talenti.

L’edizione 2025 vedrà esibirsi circa 120 danzatori e danzatrici nelle categorie assolo, passo a due e gruppo, spaziando tra diversi stili di danza: moderno, contemporaneo, Hip Hop e latino. A giudicare le performance sarà una giuria tecnica composta da Gabriele Manzo, Demis Autellitano e Antonio Barone, affiancati quest’anno da due giudici speciali: Valentina Vernia, in arte Banana, ballerina internazionale ed ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, e Maria Zaffino, ex ballerina professionista della stessa trasmissione.

Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle ore 14:00, si svolgeranno anche gli stage formativi, aperti ai partecipanti, con Demis Autellitano per il Modern Contemporary e Gabriele Manzo per l’Hip Hop.

“Questa sarà un’edizione ancora più speciale – commenta Ilaria Tropiano, presidente dell’associazione – perché cade nel giorno del compleanno di Federica. In questa giornata, quindi, non solo celebreremo il talento e la passione per la danza, confermando il nostro impegno nel sostenere i sogni di giovani ballerini e ballerine, ma festeggeremo anche il compleanno di Federica, che quest’anno avrebbe compiuto 26 anni.”