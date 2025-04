Attesa per l’assegno per le famiglie con cari affetti da gravi disabilità nel Vallo di Diano

Da inizio anno nessuna famiglia ricadente nell’area del Consorzio Piano sociale di Zona S10, Vallo di Diano, ha ancora ricevuto il contributo dell’assegno di disabilità gravi e gravissime patologie. Questo sta creando disagi alle famiglie che sono in attesa di novità e soprattutto di aver il supporto economico che spetta loro di diritto. Per questo motivo sono diversi i motivi di protesta e richieste di risposte dal Piano sociale di zona.

Dal Piano sociale di Zona, guidato da Michele di Candia, arrivano assicurazioni e spiegazioni. “Sono stati approvati tutti gli assegni per chi ne ha diritto”. Ma c’è un però. “I soldi destinati al Piano sociale di Zona sono diminuiti ed è stata necessaria una redistribuzione degli stessi in base al reddito e alla patologia”, ha riferito di Candia. Il Piano sociale di zona ha quindi dovuto provvedere a una ricognizione dei fondi e quindi redistribuzione dei fondi stessi nelle famiglie del Vallo di Diano. Ad alcune sarà effettuato un taglio, ad altre no, in base all’Isee e alla gravità della patologia.

Queste le spiegazioni per le famiglie, tuttavia si spera che oltre alle spiegazioni arrivino presto i fondi previsti per poter supportare al meglio le persone che ne hanno bisogno. Anche perché per alcune persone la patologia non può far altro che peggiorare e quindi non cambia, purtroppo, quanto hanno diritto.