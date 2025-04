Carabiniere di Sala Consilina indagato, anche il Sottosegretario Iannone in difesa delle Forze dell’Ordine

Il Senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato del Governo Meloni, ha espresso forte solidarietà al Carabiniere indagato e al quale è stata sequestra della sua pistola di ordinanza, dopo la sparatoria avvenuta venerdì mattina sull’A2 del Mediterraneo con una banda di ladri in fuma e durante la quale un proiettile ha ferito un presunto ladro.

Le parole di Iannone seguono quelle del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aveva già sottolineato l’importanza di tutelare chi, ogni giorno, rischia la vita per la sicurezza del Paese. Il Senatore ha dichiarato: “Le nostre Forze dell’Ordine sono il racconto migliore dell’Italia. Svolgono il loro lavoro con la passione di chi crede nei valori della Patria e serve lo Stato. Non hanno stipendi ricchi e non ci sarebbero cifre quantificabili per il potenziale rischio di vita che corrono.”

Iannone ha continuato, riferendosi al Carabiniere coinvolto nel conflitto a fuoco di Atena Lucana: “E’ aberrante che chi fa il proprio dovere debba essere messo sotto inchiesta. Concordo pienamente con quanto espresso dal Ministro Crosetto: le nostre Donne e Uomini in divisa vanno tutelati e presi ad esempio, non demotivati e delegittimati. È nell’interesse dei cittadini onesti e più deboli, perché lo Stato esiste prima di tutto per loro.”

Il Vallo di Diano, dove è avvenuto l’incidente, è un territorio da tempo segnato dall’attività criminale, con bande che compiono furti e rapine soprattutto di notte. Inoltre, l’area è nota come punto di incontro per le attività della Camorra e della Ndrangheta. Iannone ha evidenziato che, invece di mettere sotto accusa chi ha agito con coraggio per tutelare la sicurezza del territorio, sarebbe opportuno rendere loro un encomio: “Invece di esprimere solidarietà al Carabiniere, dovremmo fare il contrario e lodare chi ha fatto il proprio dovere con coraggio.”

Concludendo il suo intervento, il Senatore ha ribadito il pieno sostegno alle Forze dell’Ordine: “Noi siamo con loro. Il nostro impegno è per la tutela e il rispetto di chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti i cittadini.”