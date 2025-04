L’Orchestra Maldestra di Potenza cerca nuovi giovani musicisti. Candidature aperte fino al 19 aprile

Nuove importanti opportunità per i giovani talenti della musica. L’Orchestra Maldestra è infatti alla ricerca di giovani musicisti, tra i 13 e i 30 anni, pronti a unirsi al gruppo musicale giovanile auto-organizzato, aperto a musicisti “senza limiti di regione, nazionalità o etnia, nel rispetto dei principi di inclusione e pari opportunità”. L’Orchestra Maldestra è infatti un collettivo musicale autopromosso da giovani della città e della provincia di Potenza, pieni di talento e voglia di fare musica. Un collettivo che vuole essere innanzitutto luogo di ritrovo, condivisione e crescita, dove tutti possano mettersi in gioco e costruire, insieme, la complessa macchina dell’orchestra. L’obiettivo dell’Orchestra è quello di approfondire ed evolvere il linguaggio tipico della musica orchestrale, andando a esplorare campi interpretativi tipici della musica colta, jazz e d’autore ma con l’ironia e la capacità di sperimentare tipici dell’adolescenza.

Le posizioni aperte al momento sono: violini, viole, violoncelli, contrabbassi, flauti, oboe, clarinetti, fagotti, sassofoni, corni francesi, trombe, tromboni, percussioni e arpa. Chiunque abbia un’adeguata preparazione strumentale, serietà e disponibilità per prove ed esibizioni, può inviare la propria candidatura entro il 19 aprile. Le audizioni si svolgeranno, poi, nelle ultime due settimane dello stesso mese a Potenza.

La selezione avverrà in due fasi: l’esecuzione di brani specifici scelti dalla commissione e l’esecuzione di un programma a scelta di circa 10 minuti, e colloquio motivazionale. I candidati dovranno presentarsi un’ora prima dell’orario delle audizioni e portare il proprio strumento. I percussionisti e gli arpisti possono inviare un video. Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione via email a orchestramaldestra24@gmail.com