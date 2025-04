L’ospedale San Carlo di Potenza rafforza la chirurgia oncologica. Sottoscritto il contratto con il nuovo direttore della Otorinolaringoiatria

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza prosegue il proprio impegno nel potenziare la chirurgia oncologica e lo fa attraverso l’assunzione del dottor Aurelio D’Ecclesia, vincitore del concorso pubblico per la direzione dell’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Potenza. Il contratto è stato firmato con il direttore generale dell’Azienda, Giuseppe Spera, che ha espresso entusiasmo per l’ingresso del nuovo professionista nella squadra aziendale: “Con l’arrivo del dottor Aurelio d’Ecclesia aggiungiamo un tassello fondamentale al percorso di crescita e qualificazione del nostro ospedale. Si tratta di una figura di altissimo livello che contribuirà in maniera determinante al rafforzamento della chirurgia oncologica, uno degli obiettivi strategici della nostra Azienda”.

D’Ecclesia, che proviene dall’Irccs di San Giovanni Rotondo dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’unita operativa di Chirurgia endoscopica e microscopica avanzata in otorinolaringoiatria, può vantare un profilo professionale di grande esperienza e prestigio. Ha maturato importanti esperienze a Roma e si è formato in numerosi centri di eccellenza italiani, europei e statunitensi, perfezionando le sue competenze in tecniche chirurgiche avanzate e mini-invasive. Ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Aoico, Associazione otorinolaringoiatri ospedalieri del centro sud Italia, e attualmente è consigliere dell’Aooi, Associazione degli otorinolaringoiatri ospedalieri italiani.

“Sono felice di entrare a far parte dell’Aor San Carlo di Potenza, una Azienda così importante e rappresentativa per il Mezzogiorno d’Italia, con ruolo di riferimento che si sta consolidando negli ultimi anni sotto la guida dell’attuale direzione strategica”, ha dichiarato il dottor Aurelio d’Ecclesia. “Lavorare in un ospedale con una vocazione così forte per la qualità e l’innovazione è un grande onore. Sono entusiasta di collaborare con una squadra di professionisti altamente qualificati e di contribuire allo sviluppo di percorsi chirurgici complessi, nello specifico ambito dell’oncologia”.

Questa nuova assunzione si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento delle professionalità mediche dell’Azienda, che punta a sviluppare e consolidare i percorsi clinici ad alta specializzazione in tutte le branche, con una particolare attenzione alla chirurgia oncologica multidisciplinare.