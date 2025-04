Stretta contro i parcheggiatori abusivi a Salerno: emessi divieti di soggiorno e arresti

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, è stata messa in atto un’intensa attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel territorio salernitano, voluta dalla Questura di Salerno.

I controlli, condotti con un monitoraggio costante e mirato, hanno interessato le principali vie dello shopping e le piazze cittadine, tra cui Piazza Amendola, spesso teatro di questo tipo di illegalità. L’obiettivo dell’operazione è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare degli anziani, frequentemente vittime di richieste indebite per la sosta in aree non autorizzate.

A seguito delle verifiche, è stata disposta una misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno per un anno, nei confronti di un soggetto dedito in modo abituale a questa attività illecita.

Inoltre, due persone sono state arrestate per violazione delle prescrizioni legate alla stessa misura di prevenzione, essendo state sorprese nuovamente a svolgere attività di parcheggiatore abusivo proprio nel territorio salernitano dal quale avevano l’obbligo di allontanarsi.

L’azione di contrasto proseguirà nei prossimi giorni, nell’ottica di ripristinare legalità e sicurezza nelle aree urbane più frequentate della città.