Campania, esodo per la Pasqua e i ponti di primavera: traffico in crescita fino al +12%

In vista dell’aumento dei flussi di traffico previsto per le festività pasquali e i ponti di primavera, Anas ha predisposto un piano di potenziamento dei presidi su strada in Campania, finalizzato a garantire maggiore fluidità alla circolazione e prevenire eventuali disagi.

Già calendarizzati anche gli interventi di manutenzione programmata, che saranno eseguiti dopo il periodo festivo, per non interferire con gli spostamenti previsti nei giorni di maggiore intensità.

Tra le misure più rilevanti, decise nel corso di un apposito Comitato Operativo per la Viabilità (COV) convocato dalla Prefettura di Avellino, rientra il rafforzamento del presidio nella zona della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, attualmente percorribile in un’unica canna a doppio senso di circolazione. Il monitoraggio sarà intensificato nei giorni festivi di lunedì in Albis (21 aprile), del 25 aprile e del 1° maggio.

I maggiori picchi di traffico sono previsti soprattutto lungo le strade statali delle costiere, in particolare sulla SS145 “Sorrentina”, con giornate critiche segnalate oggi, mercoledì 16 aprile, e mercoledì 30 aprile.

Anche altre importanti arterie viarie della regione saranno interessate da intensi flussi di traffico: tra queste la tratta campana dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”, la SS18VAR “Cilentana”, la SS372 “Telesina” e la SS7Quater “Domitiana”.

Secondo le stime, i volumi di traffico sulla rete Anas in Campania cresceranno fino all’11% nella giornata di oggi, mercoledì 16 aprile, e toccheranno un +12% venerdì 18. Un ulteriore aumento è atteso giovedì 24 aprile (+12%), mentre a ridosso del 1° maggio si prevede un incremento tra lunedì 28 e mercoledì 30 aprile, con punte del +10%. Il rientro sarà concentrato nella giornata di venerdì 2 maggio, sempre con un aumento stimato del traffico attorno al 10%.

Per agevolare gli spostamenti in sicurezza, è stata disposta anche la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale nei seguenti giorni e orari: Venerdì 18 aprile dalle 14 alle 22; Sabato 19 aprile dalle 9 alle 16; Domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° e domenica 4 maggio dalle 9 alle 22; Martedì 22 aprile (controesodo) dalle 9 alle 14.

Durante l’intero periodo festivo, sarà rafforzata la presenza del personale tecnico e operativo lungo le tratte più sensibili, con il supporto delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare un monitoraggio costante del traffico 24 ore su 24.

Anas rinnova l’invito alla prudenza, suggerendo a tutti gli automobilisti di pianificare gli spostamenti con anticipo e informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale.