Sparatoria di Atena Lucana: la scientifica esamina i veicoli sequestrati

La Sis, la scientifica dei carabinieri, di Salerno è stata nel Vallo di Diano per effettuare i rilievi sui veicoli rubati a Viggiano e collegati alla sparatoria dello svincolo autostradale di Atena Lucana. I carabinieri hanno effettuato rilievi sui veicoli sottoposti a sequestro. Ricordiamo che sono stati tre i veicoli con a bordo i ladri che hanno tentato di forzare il posto di blocco. Il primo è fuggito, gli altri due sono stati fermati, tra i quali un fuoristrada rubato con a bordo il ladro rimasto ferito dal colpo di pistola esploso dal carabiniere della Compagnia di Sala Consilina. Nell’altro furgone c’erano due persone – fermate e poi arrestate – arnesi atto allo scasso e merce rubata.

Il carabiniere è stato indagato dalla Procura di Lagonegro ed è stato sospeso. Le indagini continuano e in questo contesto occorre inquadrare gli esami del Sis. Inoltre in Basilicata è stata ritrovata un’auto rubata a Viggiano che potrebbe essere collegata sempre al caso di Atena Lucana. La banda di georgiani residenti nel Casertano infatti aveva colpito in provincia di Potenza. Accertamenti in corso così come sono in corso le indagini per individuare gli altri complici dei tre arrestati. Inoltre si attendono anche gli esami balistici sulla traiettoria dei due colpi esplosi. Il numero di colpi esplosi è stato svelato dal ministro Guido Crosetto.