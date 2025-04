Ponti Ficarola e Massavetere: conclusi i lavori. Riaperta la Ss19ter senza restrizioni

Con il completamento degli ultimi interventi sui giunti di dilatazione, i ponti Ficarola e Massavetere lungo la SS19ter sono ora completamente e definitivamente aperti al traffico, senza alcuna limitazione alla circolazione veicolare. Le due infrastrutture sono state oggetto di interventi complessi, necessari, delicati, finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento sismico.

Lavori che, in alcune fasi, hanno richiesto anche la chiusura totale al traffico per garantire la massima sicurezza e la corretta esecuzione delle operazioni. L’ANAS ha investito complessivamente quasi 12 milioni di euro per la riqualificazione dell’intero tratto della SS19ter, di cui circa 7 milioni destinati specificamente ai lavori sui ponti Ficarola e Massavetere.