Beach Volley, spettacolo a Marina di Eboli: oggi e domani la tappa AIBVC al Bagno Trentotto

Due giorni di sport, sole, adrenalina e spettacolo sulla sabbia… il campo aspetta gli atleti, ma solo i più forti saliranno sul podio!



Un nuovo appuntamento sportivo presso il Bagno Trentotto a Marina di Eboli è fissato per i giorni 18 e 19 aprile con la Tappa ufficiale AIBVC- Beach Volley: L1 maschile 2×2 con montepremi, organizzata in collaborazione con la ASD Sport Sun.



Una nuova occasione per vivere una giornata di sport all’aria aperta e godere della location accogliente che ospita l’evento. Atleti in gara e tanta sana competizione, per una due giorni all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

L’occasione, inoltre, è favorevole per prendere parte a corsi di Beach Volley seguiti da Maestri Federali per tutti i livelli o semplicemente per conoscere più da vicino questo sport che vede nella sabbia il suo terreno di gioco. La due giorni sarà articolata secondo un regolamento definito dalla Associazione Italiana Beach Volley Club.