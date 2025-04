Incidente per un 51enne di Oliveto: si ferisce gravemente con una motozappa

Un grave incidente ha visto malauguratamente come protagonista un 51enne residente in Germania ormai da anni ma originario di Olivetro Citra. L’uomo, che era tornato nel suo paese di origine per trascorrere un periodo di ferie, aveva deciso di dedicarsi ai lavori in un terreno di sua proprietà quando si è ferito con la motozappa che stava adoperando. L’incidente, causato da un dislivello del terreno o da una distrazione, si è verificato nelle prime ore di ieri pomeriggio.

Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i sanitari del 118 che, intervenuti rapidamente, hanno trasportato d’urgenza l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. La diagnosi effettuata dai medici è stata di un trauma grave: frattura scomposta di tibia e perone, con un concreto rischio di amputazione dell’arto. Il personale medico ha subito sottoposto il ferito a un intervento d’urgenza lungo e complesso con il quale, ameno per il momento, è riuscito a scongiurare l’amputazione dell’arto.