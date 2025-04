Salerno, sopralluoghi del sindaco Napoli nei cantieri della città

Nella mattinata di ieri il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha effettuato dei sopralluoghi su alcuni cantieri attivi in città. “Con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo- ha scritto il sindaco in un post su Facebook- abbiamo dapprima dato il via ai lavori di completamento della variante di Matierno: un intervento molto atteso dai cittadini della zona, della durata di circa 2 mesi, che migliorerà la mobilità e la vivibilità di tutto il quartiere”.

“A seguire- ha proseguito Napoli- insieme anche all’on. Piero De Luca, abbiamo visitato il cantiere della struttura sportiva che realizzeremo con fondi del PNRR nel rione Mariconda, a pochi passi dall’ingresso principale del Parco del Mercatello recentemente riqualificato: nascerà un palazzetto polifunzionale di 3.500 mq e con 300 posti a sedere, che sarà a disposizione del quartiere e di tutta la cittadinanza per lo svolgimento di diverse attività sportive”.

“E per finire ci siamo recati su uno dei cantieri più importanti e strategici, sul lungomare Marconi, dove procedono spediti i lavori di ripascimento del litorale finanziati con fondi regionali: qui avremo già da questa estate un primo tratto di 300 metri di nuova spiaggia. Questi lavori- ha concluso il primo cittadino-proseguiranno progressivamente fino a foce Irno, per poi allungarsi fino al lungomare del centro cittadino: si darà così un nuovo volto a Salerno ed un ulteriore slancio alla città turistica che è sempre più sotto i nostri occhi”.